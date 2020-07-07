38 градусов жары ожидается в Крыму

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Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода, но во второй половине дня вероятны локальные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

Так прогнозируют синоптики, на полуострове будет юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25; днем +33…+38, на побережье и в горах +27…+32.

В Симферополе ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет иметь юго-западное направление, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью от +20 до +22, а днем +34…+36 градусов.

В Севастополе будет малооблачно. Ветер ночью восточный, а днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +21…+23, днем +31…+33.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +30…+32. В Керчи будет ясно. Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем +33…+35.