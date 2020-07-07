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Погода в Москве: объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы 

РИА Новости и ещё 28 2 часа назад
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой во вторник вечером, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. Также в московской области с 15.00 вторника сутки действует предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 17-22 метра в секунду.
Днем ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары.
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Погода , Новости Москвы
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