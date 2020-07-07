В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой во вторник вечером, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. Также в московской области с 15.00 вторника сутки действует предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 17-22 метра в секунду.

Днем ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары.