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Погода в Москве: Москвичам пообещали до половины месячной нормы осадков 

Мослента 1 час назад
Москвичам пообещали до половины месячной нормы осадков
Фото: РИА Новости
В пятницу, 3 июля, в Москве ожидаются сильные дожди, которые перейдут и в ночь на субботу. Может выпасть до половины месячной нормы осадков, предупредили синоптики на портале «Метеоновости».
Специалисты пояснили, что атмосферные фронты обострились над Белоруссией и зона с ливнями и грозами со скоростью 40-50 киллометров в час движется на Московскую область. Осадки следует ждать с 18:00, большая их часть обрушится на западную часть столицы. Не исключается также выпадение града.
«За процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллиметров», — говорится в сообщении синоптиков и подчеркивается, что рекордных значений не ожидается.
Ранее москвичам пообещали жару в 30 градусов. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в понедельник закончатся грозы и станет преобладать переменная облачность. Жара выше 30 градусов ожидается к середине следующей недели, отметила синоптик.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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