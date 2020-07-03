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Погода в Арктике: синоптики спрогнозировали появление «теплового купола» над Арктикой 

РИА Новости 1 час назад
«Тепловой купол» появится над Арктикой
Фото: Р-Спорт
Обширная область высокого давления, которую часто называют "тепловой купол", сформируется над Северным Ледовитым океаном на следующей неделе и ускорит таяние морского льда, сообщил РИА Новости метеоролог Финского института метеорологии Мика Рантанен.
"Прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) показывает, что обширная область высокого давления появится над Северным Ледовитым океаном на следующей неделе. Блокирующие максимумы, или "тепловые купола", характеризуются теплыми воздушными массами и ясным небом, что и ускоряет таяние морского льда", — сообщил Рантанен.
Как пояснил метеоролог, появлению "теплового купола" с большой долей вероятности способствовала область высокого давления, которая наблюдается над Сибирью.
"Стационарный антициклон формируется над Арктикой, и это будет провоцировать быстрое таяние ледового покрова. Это действительно так, потому что за полярным кругом солнце не заходит, и идет интенсивное поступление солнечных лучей, которые способствуют таянию льда. Активное таяние многолетний льдов — это последствие глобального изменения климата, которое происходит в высоких широтах. Это явление наблюдается уже не первый год", — подтвердил РИА Новости выводы коллеги научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Погода , Наука , Наука и техника , РИА Новости
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