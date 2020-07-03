«Тепловой купол» появится над Арктикой

Все новости на карте

Обширная область высокого давления, которую часто называют "тепловой купол", сформируется над Северным Ледовитым океаном на следующей неделе и ускорит таяние морского льда, сообщил РИА Новости метеоролог Финского института метеорологии Мика Рантанен.

"Прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) показывает, что обширная область высокого давления появится над Северным Ледовитым океаном на следующей неделе. Блокирующие максимумы, или "тепловые купола", характеризуются теплыми воздушными массами и ясным небом, что и ускоряет таяние морского льда", — сообщил Рантанен.

Как пояснил метеоролог, появлению "теплового купола" с большой долей вероятности способствовала область высокого давления, которая наблюдается над Сибирью.