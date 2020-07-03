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Погода в России: синоптики прогнозируют аномальную жару на юге России 

Газета.Ru и ещё 2 48 минут назад
40 градусов жары пообещали россиянам
Фото: Владимир Песня
Метеорологи спрогнозировали увеличение температуры на 6-7°C выше климатической нормы в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, Краснодарском крае и Ставрополье в ближайшие 5-6 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
"Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории Там постоянно температура [будет] в диапазоне 36-38 градусов", — заявили синоптики.
По информации центра, в отдельных южных районах температура может достичь и 41°C, что является "нестандартной ситуацией" в данном регионе.
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Погода , Общество , Краснодарский Край , Ставропольский Край
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