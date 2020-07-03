40 градусов жары пообещали россиянам

Все новости на карте

Метеорологи спрогнозировали увеличение температуры на 6-7°C выше климатической нормы в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, Краснодарском крае Ставрополье в ближайшие 5-6 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

"Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории Там постоянно температура [будет] в диапазоне 36-38 градусов", — заявили синоптики.

По информации центра, в отдельных южных районах температура может достичь и 41°C, что является "нестандартной ситуацией" в данном регионе.