Россиян предупредили об аномалиях

Средняя температура в следующие десять дней будет превышать норму на шесть градусов в Эвенкии, а также на юге Центрального федерального округа и в Южном, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Огромные территории, начиная с Новой Земли — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов. Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ — в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов", — сказал Вильфанд.
Как пояснил ученый, прогноз средней температуры на декаду очень точен и информативен.
"Он составляется таким образом: сначала реализуется математическая модель поведения атмосферы, но она имеет ограничение пять-шесть дней. Затем на более длительный срок прогнозы давать сложно, но можно давать среднюю погоду за декаду, на десять суток. Оказывается, на отдельные показатели можно, например, по показателю температуры. Осредненная температура за десять дней важна дорожникам, например. Но деталей этот прогноз не дает", — отметил Вильфанд.