Россиян предупредили об аномалиях

Средняя температура в следующие десять дней будет превышать норму на шесть градусов в Эвенкии, а также на юге Центрального федерального округа и в Южном, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Огромные территории, начиная с Новой Земли — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов. Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ — в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов", — сказал Вильфанд.

Как пояснил ученый, прогноз средней температуры на декаду очень точен и информативен.