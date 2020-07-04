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«Погода потенциально опасна»: синоптики предупредили москвичей 

Майк Габриелян и ещё 2 37 минут назад
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. На столичный регион могут обрушиться грозы и ветер с порывами до 15 м/с. Прогноз сделали в Гидрометцентре России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.
Предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 м/с действует в Москве и области 4 июля, с 11 утра до 9 вечера.
Накануне в Москве и Подмосковье прошли сильные дожди. В Волоколамске вечером 3 июля выпало 64 мм. В Москве на станции ВДНХ за несколько вечерних часов зарегистрировали 18 мм, или 20% от месячной нормы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в июле россиян ждут жара и ливни:
Погода , Видео , Новости Москвы , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Московская область
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