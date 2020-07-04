Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве Подмосковье . На столичный регион могут обрушиться грозы и ветер с порывами до 15 м/с. Прогноз сделали в Гидрометцентре России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 м/с действует в Москве и области 4 июля, с 11 утра до 9 вечера.

Накануне в Москве и Подмосковье прошли сильные дожди. В Волоколамске вечером 3 июля выпало 64 мм. В Москве на станции ВДНХ за несколько вечерних часов зарегистрировали 18 мм, или 20% от месячной нормы.