Какой будет погода в Москве

Июль в Москве начинается с облачной погоды с прояснениями, температура днем среды составит до +26°C. При этом в ночь на четверг может похолодать сразу на 10 градусов. В Московской области также будет тепло, но можно ожидать снижения температуры ко 2 июля.

Гидрометцентр России сообщает, что в среду, 1 июля, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода. Прогноз синоптиков на начало второго месяца лета передает ТАСС.

В столице — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура днем — +24…+26°C. Однако уже в ночь на четверг, 2 июля, может похолодать на 10 градусов.

Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра, составляет в среду около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье первый июльский день принесет +22…+25°C, но уже к четвергу ночью может похолодать до +11°C.

Несколькими днями ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самым теплым днем недели должна стать пятница, 3 июля. Воздух прогреется до +30 градусов, а атмосферный фронт принесет кратковременные дожди.

В среду, 1 июля, погоду определит холодный атмосферный фронт, добавила синоптик. Температура в ночные часы останется на уровне +12…+13°C. В четверг существенных осадков не ожидается. Дневная температура станет повышаться и будет в Москве держаться на уровне +26°C.

«Третьего июля будет самый жаркий день. В пятницу ночью без осадков и +15…+17°C. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится почти до +30°C Мы ждем где-то +28…+29°C в Москве. В центре может быть и +30°C», — подчеркнула Позднякова.

В ночь на субботу Московский регион будет пересекать очередной атмосферный фронт. Он прольется кратковременными дождями и собьет жару. Дневная температура в городе будет около +25°C.

Неделей ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца лета. Синоптик призвал не ждать в июле и августе тридцатиградусной жары. По его словам, сейчас погода возвращается к своим климатическим значениям и установится на данной отметке до конца лета.

Климатической нормой для лета является до +10…+15°C ночью и до +20…+25°C днем, рассказал Тишковец. Он также не исключил появления «температурных ям» во второй половине сезона.

В начале марта Евгений Тишковец пообещал, что летняя температура будет очень комфортной для человека.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», — подчеркнул синоптик.

Он заявил, что и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

Спустя пару месяцев климатолог Андрей Киселев заявил, что Россию этим летом может ждать учащение природных катаклизмов.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни», — сказал он. По словам Киселева, ждать ударов стихии стоит во всех регионах страны, при этом их разрушительность предсказать почти невозможно.

В конце весны во ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили, что в ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами.

Однако Тишковец считает, что серьезных аномалий ждать не стоит — положительная аномалия совсем небольшая, на 1-2 градуса выше многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.