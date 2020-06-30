Прогноз погоды: в Москву возвращается жара 

К субботе и воскресенью, 4 и 5 июля, в Москву Подмосковье вернется зной: прогноз погоды обещает 30-градусную жару.

Во вторник, 30 июня, в региональном метеобюро ожидают приятную погоду — до плюс 21-23 градуса, без ветров и осадков. В середине недели, 1 июля, будет уже чуть теплее — до 24 градусов выше ноля, в четверг, 2 июля, воздух прогреется до примерно плюс 26, в пятницу, 3 июля, температуры составят минимум 27 градусов тепла и к выходным смогут достигнуть 30 градусов. Пятница на этой неделе ожидается дождливой.

Опрошенные «Экспертом» синоптики предупредили, что начинающийся июль окажется не менее климатически сложным, чем июнь.

Прогноз погоды обещает, что жара в Москве сохранится по 8 июля включительно, затем столицу и область ждет резкое похолодание — дневные температуры опустятся до плюс 20-21 градуса тепла.

К нормальным для июля значениям — 22-25 градусов тепла — погода в столичном регионе вернется к середине месяца. Но последние десять дней июля в Москве и области будут необычайно жаркими — воздух раскалится до 29-32 градусов в тени. Конец месяца будет сопровождаться мощными ливнями, грозами и ветрами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Синоптики рассказали РИАМО , что в среднем июньские температуры в Подмосковье и Москве были на 1,9 градуса выше нормы. Евгений Тишковец из «Фобоса» заявил, что в первый месяц лета под Москвой и в самой столице выпало около 200 процентов от месячной нормы осадков.

Ученый Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что 30-градусной жары в регионе может и не случиться, но плюс 23–28 градусов будут точно, сопровождаться такие температуры могут легкими летними дождями.

Gismeteo прогнозирует, что погода в регионе на протяжении всего июля окажется неоднородной. Полностью ясными должны стать только три дня — 30 июня, 5 и 7 июля, а в остальные дни вероятны осадки, более или менее сильные.

Самой холодной может стать ночь 20 июля, когда воздух прогреется всего до плюс десяти градусов. Самые прохладные дни — 18-19 июля с 16-ю градусами тепла.

Самая знойная ночь (до плюс 20 градусов) выпадет на 8 июля, а наиболее жаркий день — это 3 июля с 30-градусной жарой.

Тишковец считает, что в целом это лето будет «правильным», с дождями, грозами, жарой, небольшими перепадами температур, но без осенних похолоданий.

В Сибири июль будет не менее непростым. К примеру, Новосибирская область в начале месяца столкнется с аномальным зноем: 1 и 2 июля температуры в Новосибирске будут достигать 30 градусов жары, причем со 2 июля начнутся проливные дожди.

В целом по Новосибирской области 1-5 июля будет еще тяжелее — до плюс 32-34 градусов. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за риска возникновения лесных пожаров, могут возникнуть перебои в работе электричества и систем жизнеобеспечения. Также возможны проблемы в работе транспорта и несчастные случаи на воде.

Июль в Крыму также принесет местным жителям и туристам сюрпризы. В первые десять дней месяца в Ялте и Гурзуфе будет жарко и без дождей, температуры поднимутся до плюс 30 градусов днем и 22-24 ночью.

С 9-10 июля и примерно до середины месяца температуры в районе плюс 24-х будут регистрировать и днем. Эти дни будут солнечными, а море станет очень комфортным, с температурой воды до 23 тепла. Таким образом, температуры воздуха и воды станут почти одинаковыми, это считается идеальным условием для купания.

Ближе к концу месяца знойная погода вернется в Крым. В Балаклаве и Евпатории будет 28-32 выше ноля, в Алуште ожидается больше плюс 35 на солнце, а в Керчи — до 33-34 тепла.

Закончится крымский июль штормами на море, ветрами, проливными дождями и грозовыми раскатами.

Как сообщал «Рамблер», ранее специалисты предупредили о высоком риске пожаров в некоторых регионах России: угроза есть в Воронежской, Мурманской, Свердловской и Вологодской областях.