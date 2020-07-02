Ученые назвали причины пожаров в Арктике

Крупные лесные пожары наблюдаются практически на всех арктических территориях России Канады и на Аляске . Виной тому — частые и устойчивые антициклоны, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как подметил Роман Вильфанд , еще в конце ХХ века редко можно было встретить новости о пожароопасной ситуации на Крайнем Севере. Сейчас леса горят на территории всей Арктики. Происходят изменения в циркуляции атмосферы, воздух все чаще перемещается между северными и южными широтами. Это приводит к образованию антициклона, который долгое время остается на одном месте.

Кроме того в период малой облачности нагревается подстилающая поверхность Земли, которая отвечает за тепло— и влагообмен планеты и воздуха и влияет на состояние атмосферы. Риски возникновения пожаров увеличивает и полярный день, который не позволяет земле охлаждаться.

Нельзя предсказать заранее, где окажется антициклон, но в полярных широтах они будут возникать все чаще, подытожил метеоролог.

Так, по данным Авиалесоохраны, площадь пожаров в лесах Сибири составляет больше 1,5 млн гектаров. Наиболее опасная ситуация складывается на севере Красноярского края и в Якутии, сообщает РИА «Новости».

Добавим, что со 2 июля на Ямале действует особый пожароопасный режим, такое решение принято на заседании оперштаба по руководству мероприятиями при тушении природных пожаров на территории округа.

Связано это с потеплением: в начале июля прогнозируется, что температура воздуха поднимется до +25, в связи с чем в регионе устанавливается 2-3 класс пожарной опасности. Исключение — Красноселькупский район, где ожидается тридцатиградусная жара, а потому устанавливается 3-4 класс пожарной опасности.