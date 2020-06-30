Синоптики рассказали о погоде в июле

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Температура воздуха в июле будет около и выше нормы на большей части территории России . Месяц выдастся по-настоящему теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

" [Температура воздуха в июле] ожидается около и выше нормы. То есть июль ожидается теплым. По-настоящему теплым", — сообщил он во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

Вильфанд отметил, что месяц будет теплым практически на всей территории страны.

"В западных регионах Европейской части страны температура выше нормы, в восточных регионах и Поволжье — около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии — там тоже [температура] выше нормы. В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно", — отметил он.

Вильфанд пояснил, что это не означает, что каждый день будет теплым. Погодные режимы будут чередоваться.