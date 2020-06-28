Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

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Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о надвигающейся грозе, сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы ведомства, 28 июня до 21 часа в Москве ожидается кратковременный, местами сильный, дождь, гроза с градом, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют автовладельцам отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Пешеходам советуют укрываться от ненастья в капитальных строениях.

Всем жителям в грозу следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также деревьев.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН предупредила москвичей об осадках в выходные.