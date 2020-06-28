Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о надвигающейся грозе, сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы ведомства, 28 июня до 21 часа в Москве ожидается кратковременный, местами сильный, дождь, гроза с градом, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Спасатели рекомендуют автовладельцам отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Пешеходам советуют укрываться от ненастья в капитальных строениях.
Всем жителям в грозу следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также деревьев.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН предупредила москвичей об осадках в выходные.
«Погода будет меняться, в Москве будет +30⁰С +32⁰С, что близко к рекорду. Облачность будет расти, прогнозируется дождь. Ожидаем грозы, порывы ветра до 17 м/с. В понедельник чуть прохладнее, дневные температуры — +20⁰С + 22⁰С. Но для кого-то такие температуры покажутся вполне комфортными», — отметила синоптик.