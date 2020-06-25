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Россию ждут температурные аномалии 

Артём Кульша и ещё 2 40 минут назад
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Фото: Владимир Песня
В отдельных регионах России в ближайшее время будут наблюдаться небольшие погодные аномалии. Таков, как сообщает РИА Новости, прогноз Гидрометцентра России.
В центре и на северо-западе Европейской части России температура воздуха до конца июня будет около климатической нормы. Например, среднесуточная температура в Москве и Санкт-Петербурге составит +16 градусов.
В Уральском и Приволжском федеральных округах среднесуточная температура будет ниже нормы на четыре градуса — +12…+16 градусов. В Азиатской части России норма будет превышена на четыре-восемь градусов — на большей части Сибири среднесуточная температура составит +20 градусов.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца текущей недели температура в Москве будет превышать норму на четыре-пять градусов и составит +25…+30 градусов.
В мае Вильфанд заявил, что лето 2020 года в России будет жарким, но неоднородным, температура будет превышать норму не каждый день, между регионами будет очень существенное различие.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд
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