Москвичам пообещали жару

В выходные в Москве ожидается жаркая погода в районе +30°C, без существенных осадков, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

«В выходные будет жаркая погода», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Он уточнила, что в субботу осадков не ожидается, в воскресенье будет небольшой дождь.

Днём в субботу температура воздуха превысит отметку в 30°C, в воскресенье воздух будет немного холоднее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.

Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур. В беседе с Inforeactor он отметил, что в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.