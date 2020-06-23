Москва: аномалия становится нормой?

Европейскую часть России с конца недели ждет аномальная жара, заявили в Гидрометцентре. Температура будет выше нормы на 4-5°C — столбики термометров поднимутся до +31°C. Однако пока будет прохладно — на 23 июня синоптики обещают дожди и грозы, а ночью температура может упасть и до +10℃.

Москве и других регионах запада европейской части России ожидается аномальная жара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурный фон изменится с пятницы.

Тепло будет на 4-5 градусов выше нормы — в конце недели столбики термометров достигнут +31°C.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели», — заявил Вильфанд.

Кроме того, Гидрометцентр дал прогноз по температурам в Москве и окрестностях на вторник, среду и четверг — в эти дни будет постепенно теплеть от 17-19 градусов до 23-25°C. В субботу и воскресенье же ожидается 26-31°C, отмечает агентство. Сегодня, 23 июня, в столичном регионе ожидается дождливая и облачная погода, отмечал Гидрометцентр. Местами возможен сильный дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с.

Вечером и ночью ожидается снижение температуры до +10℃, без осадков. Давление составит 749 мм рт. ст.

В среду, 24 июня, антициклон восстановит влияние на погоду столичного региона и сохранит ее до конца рабочей недели. С 24 по 26 июня осадков при переменной облачности не ожидается. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Аномальная жара в столице объявляется синоптиками уже не в первый раз — неделю назад в Гидрометцентре также говорили о необычных превышениях нормального температурного фона.

В целом лето пока что остается весьма теплым — а в начале весны ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что летняя температура будет очень комфортной для человека, как показывают долгосрочные расчеты.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», -— подчеркнул синоптик.

Он заявил, что и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

В середине мая климатолог Андрей Киселев при этом предсказал, что Россию этим летом может ждать учащение природных катаклизмов.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни», — сказал он.

По словам Киселева, ждать ударов стихии стоит во всех регионах страны, при этом их разрушительность предсказать почти невозможно.

25 мая во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС предупредили, что в ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами.

Однако Тишковец считает, что серьезных аномалий ждать не стоит — положительная аномалия совсем небольшая, на 1-2 градуса выше многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.