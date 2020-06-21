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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в день парада Победы в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в день парада
Фото: ТАСС
Облачное с прояснениями небо и небольшой дождь ожидается в столице в день парада Победы, 24 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пока что прогностическое видение такое: фон давления повышенный, ветер северный до 8 м/с, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Солнце будет выглядывать периодически», — сказал он ТАСС.
Вильфанд добавил, что метеорологи будут ежедневно уточнять прогноз погоды в день парада Победы. Столбики термометра 24 июня поднимутся до 23-28 градусов тепла.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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Погода , Новости Москвы , Владимир Путин , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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