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Петр Бирюков: Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 37 3 часа назад
Петр Бирюков: Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве
Фото: Мослента
Городские коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», — сообщил заместитель мэра.
Как уточнил Бирюков, по данным на 18:00 мск, из-за сильного ветра упали 10 деревьев, во время грозы в парке «Коломенское» от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Заммэра отметил, в районы незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды. Все подтопления были оперативно ликвидированы.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали смс-сообщения с оповещением.
«Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — подчеркнул заместитель мэра.
Он отметил, что аварийные бригады по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности.
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Комментарии
Погода , Петр Бирюков , Москва
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