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Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали, когда погода в Москве придет в норму 

ТАСС и ещё 24 6 часов назад
Названы сроки прихода «нормальной погоды»
Фото: РИА Новости
Погода придет в норму в Москве в воскресенье. "Нормальная погода" с температурой днем в диапазоне 20-24 градуса сохранится в столице в ближайшие три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Та температура, которая будет, например, в воскресенье, понедельник — это та, которая соответствует многолетним значениям. Ночью от 10 до 15 градусов, а днем — 20-22 градуса", — сказал он.
По словам Вильфанда, после волны тепла в Москве температура придет в норму. Небольшое повышение ожидается в среду, 24 июня.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в столице ожидается — 20-22 градуса тепла, в понедельник и вторник — 22-24 градуса тепла, в среду — 23-28 градусов тепла, в четверг — 21-26 градусов тепла, в пятницу — 26-31 градус тепла.
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Погода , Новости Москвы , Резкое похолодание , Тепло вернется , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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