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Погода в Москве: москвичей ждёт аномальная жара больше 30 градусов тепла с 16 июня 

News.ru 26 минут назад
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в центре европейской части России с 16 июня. В Москве температура может подняться выше 30 градусов тепла.
Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать.
Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы — в восточной части, — привели слова Романа Вильфанда в ТАСС.
Уже в субботу, 13 июня, в Москве температура будет в районе 18–20 градусов тепла, 14 июня повысится до 22 градусов тепла, а в понедельник поднимется до 25 градусов тепла, отметил синоптик.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что, как показывает зарубежный опыт, высокая температура воздуха не приводит к снижению активности коронавируса. Он отметил, что лучше планировать отдых внутри России, учитывая ситуацию с пандемией.
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Комментарии 6
Погода , Новости Москвы , Общество , Михаил Мурашко , Роман Вильфанд , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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