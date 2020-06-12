Москвичей предупредили о грозах в День России

Синоптики рассказали, какая погода установится в Москве в пятницу, в День России. По их прогнозам, 12 июня в столице ожидается облачная погода и до 26 градусов тепла.
Кроме того, москвичей предупредили о дождях и грозах.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы", — говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха в Москве составит 25 градусов, по области — 26 градусов, передает портал "Метеоновости".
Отмечается, что в столичном регионе также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут увеличиться до 20 метров в секунду.
Атмосферное давление будет пониженным и установится в середине дня на отметке 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.
Ранее сообщалось о том, что столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.
По словам замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрия Киктева, в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до плюс 24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 21 градуса.