Москвичей предупредили о грозах в День России

Синоптики рассказали, какая погода установится в Москве в пятницу, в День России . По их прогнозам, 12 июня в столице ожидается облачная погода и до 26 градусов тепла.

Кроме того, москвичей предупредили о дождях и грозах.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы", — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 25 градусов, по области — 26 градусов, передает портал "Метеоновости".

Отмечается, что в столичном регионе также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут увеличиться до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и установится в середине дня на отметке 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.

Ранее сообщалось о том, что столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.

По словам замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрия Киктева, в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до плюс 24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 21 градуса.