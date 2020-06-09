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Погода в РФ: Дожди в шести регионах России могут превратиться в потопы 

Мир24 и ещё 1 16 минут назад
Дожди могут превратиться в потопы: о погоде в РФ
Фото: МТРК «МИР» / Ирина Фомочкина
Дожди, прогнозируемые на этой неделе, могут затопить низменные участки в шести регионах России, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Специалисты прогнозируют подтопления в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области.
Стихия может вызвать такую же ситуацию на реках Бикин и Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края, на реке Шексна в Шекснинском районе Вологодской области, на реке Солоница Нерехтинского района Костромской области. Уровень воды в этих районах превосходит средние показатели более чем на полметра.
Обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада меняется в соответствии с прогнозом: за неделю выпали осадки, по объему почти достигшие месячную норму. Специалисты считают, что паводковая волна ожидается на Волге с 8 по 11 июня.
Подтопления могут возникнуть в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский. На данный момент уровень воды в этих местах превышает норму на 30 сантиметров.
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Погода , Общество , Пожары , РИА Новости , Амурская Область , Красноярский Край , Томская Область
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