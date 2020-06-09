Дожди могут превратиться в потопы: о погоде в РФ

Дожди, прогнозируемые на этой неделе, могут затопить низменные участки в шести регионах России , сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Стихия может вызвать такую же ситуацию на реках Бикин и Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края, на реке Шексна в Шекснинском районе Вологодской области, на реке Солоница Нерехтинского района Костромской области. Уровень воды в этих районах превосходит средние показатели более чем на полметра.

Обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада меняется в соответствии с прогнозом: за неделю выпали осадки, по объему почти достигшие месячную норму. Специалисты считают, что паводковая волна ожидается на Волге с 8 по 11 июня.

Подтопления могут возникнуть в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский. На данный момент уровень воды в этих местах превышает норму на 30 сантиметров.