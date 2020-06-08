Россиян предупредили о «тяжелом» июле

Синоптики считают, что июль в 2020 году будет не менее «тяжелый», чем то дождливый, то жаркий июнь. Об этом сообщает «Эксперт».

Как предупреждает прогноз погоды, в начале июля в Москве будет настолько жарко, что обычные 27 градусов тепла будут ощущаться как плюс 35. Связано это с циклоном, вместе с которым в столицу придет сухая погода без ветров. В первую неделю июля дождей почти не будет, но уже со второй недели западный атмосферный фронт принесет грозы.

С 10 по 20 июля в столичном регионе будет 23-24 градуса тепла, возможны несильные осадки. Благодаря переменной облачности в Москве и области будет не так жарко, также возможны грозы.

После небольшой передышки опять наступят «тяжелые» времена: прогноз погоды обещает, что почти до начала августа в регионе будет 30-35 тепла. Однако в самом конце месяца в Москву и область снова придут дожди, порывистый ветер и град, похолодает до 20-21 градусов тепла.

На курортах Краснодарского края температуры в июле будут достигать плюс 40 градусов. В Крыму сначала будет прохладнее, чем обычно, — плюс 25 градусов, но с 16 по 31 июля в Севастополь придут плюс 35 градусов. Безветренная и сухая погода установится в июле даже в Санкт-Петербурге (примерно до середины месяца, затем — проливные дожди).

Как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что в 2020 году лето окажется «неоднородным». По его данным, лето в основном будет теплым, но с холодными, дождливым и ветреными периодами.

Ученый предупреждал, что август будет более жарким, чем в 2019 году.