Россиянам пообещали неоднородное лето 

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Россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше нее, однако лето будет неоднородным, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет теплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", — сказал Вильфанд.

Синоптик привел в пример погоду в столичном регионе в начале лета, когда холодная погода сменилась резким периодом жары.

Он уточнил, что цвет прогностической карты в летние месяцы, скорее всего, будет розового и красноватого цвета. Такой цвет соответствует теплой аномалии.