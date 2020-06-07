Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: РИА Новости
Воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала текущего года, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", — сообщил Леус.
Синоптик добавил, что температура воздуха составит плюс 24-26 в Москве и плюс 22-27 в Подмосковье. Ветер северный, 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран 52
Зеленского обвинили в обмане украинцев
Зеленского обвинили в обмане украинцев 327
«Не нужно бояться»: что провоцирует тяжелое течение COVID-19
«Не нужно бояться»: что провоцирует тяжелое течение COVID-19
Германия отреагировала на решение США о выводе войск
Германия отреагировала на решение США о выводе войск 348
«Хамский поступок»: как Москва ответит Праге
«Хамский поступок»: как Москва ответит Праге 33
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение