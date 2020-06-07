Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала текущего года, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", — сообщил Леус.

Синоптик добавил, что температура воздуха составит плюс 24-26 в Москве и плюс 22-27 в Подмосковье. Ветер северный, 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.