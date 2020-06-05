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Москвичей предупредили о грозе с градом 

Москва24 59 минут назад
Москвичей предупредили о грозе с градом
Фото: РИА Новости
В пятницу, 5 июня, в столице ожидается местами сильный дождь, возможен град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:00 до 22:00 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе — усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Горожанам порекомендовали переждать грозу дома, если есть такая возможность. Пешеходам, которые находятся на улице, советуют не укрываться под деревьями. Также стоит отказаться от поездок на личном транспорте. Водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.
За первые четыре дня июня в столице выпало 64% месячной нормы осадков. С 1 июня выпал 51 миллиметр осадков при норме за месяц в 80 миллиметров. Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Июнь начался в Москве с проливных дождей. Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
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Погода , Новости Москвы , Росгидромет
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