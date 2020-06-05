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Погода в Подмосковье: Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице 

Мослента и ещё 2 2 часа назад
Житель подмосковной Ивантеевки устроил заплыв по затопленной в результате проливных дождей улице. Внимание на соответствующее видео, появившееся в соцсетях, в пятницу, 5 июня, обратила «Москва 24».
На опубликованных кадрах видно, как мужчина, одетый в нечто, напоминающее гидрокостюм, плывет на надувном матрасе по гигантской луже, прицепившись при помощи троса к легковому автомобилю. С тротуара за ним наблюдают соседи.
В первые дни лета на Москву обрушились сильные дожди. Так, в четверг, 4 июня, в городе был побит рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков — всего за день выпало 29 миллиметров осадков.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице также высока вероятность гроз и ливней.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Ивантеевка , Московская область
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