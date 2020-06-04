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Погода в Москве: МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Фото: РИА Новости
Столичный главк МЧС распространил в четверг экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду" — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В связи с этим МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", — уточнили в МЧС.
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет
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