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Погода в Москве: синоптики заявили о рекордно холодном начале лета в столице 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Синоптики заявили о рекордно холодном начале лета
Фото: РИА Новости
Начало календарного лета в столице принесло холода и обильные дожди. Об этом сообщается на портале центра погоды "Фобос", передает "Москва 24".
"Средняя температура воздуха первых трех дней июня почти на 7 градусов ниже климатической нормы. Такого не было как минимум 70 лет!"— говорится в заявлении метеоспециалистов.
Отмечается, что из-за сильных дождей к 9 часам 4 июня в городе выпало 44 миллиметра осадков. Подобное значение больше половины нормы первого месяца лета.
"В целом последняя неделя принесла суммарно 139 миллиметров дождей, что превышает полторы месячных нормы даже самого дождливого месяца года — июля", — отметили синоптики.
Так, с этого четверга температурный фон в Москве вернется в климатические рамки, такой же будет температура и в пятницу, предупредили в "Фобосе".
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Погода , Новости Москвы
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