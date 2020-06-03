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Погода в Москве: Настоящее жаркое лето придет в Москву в выходные 

Москва24 38 минут назад
Настоящее жаркое лето придет в Москву в выходные
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ближайшие выходные в столицу придет настоящее жаркое лето. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Синоптики рассказали, что в пятницу в городе еще сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, местами могут прогреметь грозы. Однако температура будет соответствовать уже календарным значениям: днем будет около +17.. +22 градусов.
"В выходные натиск тепла усилится, и, наконец, придет настоящее жаркое лето. При переменной облачности в дневные часы местами могут пройти короткие дожди, сопровождаемые раскатами грома. Но они не смогут заметно повлиять на ход температуры", — сообщили синоптики.
В субботу столбики термометров днем могут подняться до +25 градусов, в воскресенье — до +27. В ночное время в городе будет около +10… +15 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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