Настоящее жаркое лето придет в Москву в выходные

В ближайшие выходные в столицу придет настоящее жаркое лето. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что в пятницу в городе еще сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, местами могут прогреметь грозы. Однако температура будет соответствовать уже календарным значениям: днем будет около +17.. +22 градусов.

"В выходные натиск тепла усилится, и, наконец, придет настоящее жаркое лето. При переменной облачности в дневные часы местами могут пройти короткие дожди, сопровождаемые раскатами грома. Но они не смогут заметно повлиять на ход температуры", — сообщили синоптики.

В субботу столбики термометров днем могут подняться до +25 градусов, в воскресенье — до +27. В ночное время в городе будет около +10… +15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.