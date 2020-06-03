Прогноз погоды на июнь: синоптики порадовали москвичей 

«Июнь будет хороший, летний, с короткими грозовыми дождями, но куда летом без них», — отметил синоптик.

Он пояснил, что москвичей ждет солнечная погода: столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Тишковец уверяет, что среднемесячная температура в июне будет превышать норму на 1-2 градуса, что позволит открыть купальный сезон.

При этом он добавил, что без дождей в первом летнем месяце не обойтись, но количество осадков не превысит норму и будет располагаться на уровне 75 миллиметров.