Прогноз погоды на июнь: синоптики порадовали москвичей 

В июне в российской столице установится комфортная погода, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Его слова цитируют Вести.ru.
«Июнь будет хороший, летний, с короткими грозовыми дождями, но куда летом без них», — отметил синоптик.
Он пояснил, что москвичей ждет солнечная погода: столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Тишковец уверяет, что среднемесячная температура в июне будет превышать норму на 1-2 градуса, что позволит открыть купальный сезон.
При этом он добавил, что без дождей в первом летнем месяце не обойтись, но количество осадков не превысит норму и будет располагаться на уровне 75 миллиметров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что по-летнему теплая погода придет в Москву после 10 июня. До этого дня, по ее словам, в столице будет прохладно.