Лето с огоньком: что ждет Россию?

Всемирная метеорологическая организация предсказывает очень жаркое лето. Причем ожидается много осадков. Такая погода в разы увеличит смертность. Что будет в России — в материале РИА Новости.

Планета нагревается

Лето-2020, скорее всего, запомнится надолго: жара в Северном полушарии, где-то — засухи, где-то — потоп. От дождей сильнее всего пострадают Австралия Индонезия и восточная часть Индийского океана. А вот в Южной Америке и Юго-Восточной Азии — небывалая сушь.

Таков прогноз Всемирной метеорологической организации на май, июнь и июль. Выводы сделали на основе данных, предоставленных 13 центрами долгосрочных прогнозов из разных регионов планеты.

Эксперты ВМО разработали климатическую модель предстоящего лета, а затем сравнили результаты с графиками, обобщающими метеорологические наблюдения с 1993 по 2009 год.

© Всемирная метеорологическая организация /// Слева: ожидаемые температуры приземного слоя атмосферы в разных частях планеты с мая по июль 2020 года. Области, где температура будет выше нормы, обозначены красным, в пределах нормы — серым, ниже нормы — синим. Справа: ожидаемое количество осадков с мая по июль 2020 года. Регионы с осадками выше нормы обозначены зеленым, в пределах нормы — серым, ниже нормы — оранжевым

Как выяснилось, лето будет аномальным. Вода в океане прогреется больше обычного. С одной стороны, это может привести к формированию мощных тропических циклонов, с другой — к жаре на суше, особенно в тропиках и странах Северного полушария.

Апрель оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Глобальные температуры в январе, феврале и марте также среди самых высоких, напоминают специалисты ВМО.

Кроме того, нас ждут обильные осадки. Но не везде — если Австралию в буквальном смысле зальет, то странам Африки, Южной Америки, Индии, Пакистану и Бангладеш стоит готовиться к засухе.

Как отмечают авторы доклада, одна из причин таких аномалий — глобальное потепление.

Жаркие двухтысячные

По мнению американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), нынешнее лето станет самым жарким за всю историю наблюдений с вероятностью до 75 процентов. И уж точно войдет в первую пятерку.

Проанализировав среднемесячные температуры за сорок лет, ученые смоделировали около десяти тысяч возможных погодных сценариев на июнь, июль и август. Три четверти моделей предсказывают, что лето будет жарче, чем в 2016-м, считающимся рекордным.

© РИА Новости / NOAA /// Сравнение средней температуры первых трех месяцев 2020 года со значениями температуры пяти наиболее жарких лет за всю историю наблюдений. На графике видно, что нынешний январь был самым теплым, а февраль и март уступили только аналогичным месяцам 2016 года. Последний считается самым жарким за всю историю наблюдений

Похожие результаты получили специалисты из службы отслеживания климатических изменений Copernicus, финансируемой ЕС . Их модели показывают, что в июне, июле и августе большинство европейских стран столкнется с очень жаркой и засушливой погодой.

За последние 150 лет температура в Европе повысилась примерно на два градуса Цельсия — против 1,1 общемировых. А 11 из 12-ти самых горячих лет пришлись на начало XXI века. Причем наиболее жарким стал 2019 год. Однако 2020-й по средним значениям температуры, скорее всего, его превзойдет, полагают ученые.

Лето с огоньком

В России климат теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в в мире, отмечают специалисты Росгидромета . Поэтому уже к середине века средние годовые температуры воздуха значительно повысятся.

Минувшая зима в России, как и во многих странах мира, стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений. Снега было немного, он довольно рано сошел, а почвы промерзли не так глубоко, как обычно. Кроме того, в этом году выдался экстремально теплый март. Именно поэтому специалисты ожидают, что в некоторых регионах, в том числе в Москве и области, июнь, июль и август будут аномально жаркими — больше тридцати градусов днем.

В Научно-исследовательском институте проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций считают, что во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях могут загореться торфяники. Однако благодаря дождливому и холодному маю пожары будут не такими масштабными, как в 2010 году.