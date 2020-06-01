Лето с огоньком: что ждет Россию?

Всемирная метеорологическая организация предсказывает очень жаркое лето. Причем ожидается много осадков. Такая погода в разы увеличит смертность. Что будет в России — в материале РИА Новости.
Планета нагревается
Лето-2020, скорее всего, запомнится надолго: жара в Северном полушарии, где-то — засухи, где-то — потоп. От дождей сильнее всего пострадают Австралия, Индонезия и восточная часть Индийского океана. А вот в Южной Америке и Юго-Восточной Азии — небывалая сушь.
Таков прогноз Всемирной метеорологической организации на май, июнь и июль. Выводы сделали на основе данных, предоставленных 13 центрами долгосрочных прогнозов из разных регионов планеты.
Эксперты ВМО разработали климатическую модель предстоящего лета, а затем сравнили результаты с графиками, обобщающими метеорологические наблюдения с 1993 по 2009 год.
© Всемирная метеорологическая организация /// Слева: ожидаемые температуры приземного слоя атмосферы в разных частях планеты с мая по июль 2020 года. Области, где температура будет выше нормы, обозначены красным, в пределах нормы — серым, ниже нормы — синим. Справа: ожидаемое количество осадков с мая по июль 2020 года. Регионы с осадками выше нормы обозначены зеленым, в пределах нормы — серым, ниже нормы — оранжевым
Как выяснилось, лето будет аномальным. Вода в океане прогреется больше обычного. С одной стороны, это может привести к формированию мощных тропических циклонов, с другой — к жаре на суше, особенно в тропиках и странах Северного полушария.
Апрель оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Глобальные температуры в январе, феврале и марте также среди самых высоких, напоминают специалисты ВМО.
Кроме того, нас ждут обильные осадки. Но не везде — если Австралию в буквальном смысле зальет, то странам Африки, Южной Америки, Индии, Пакистану и Бангладеш стоит готовиться к засухе.
Как отмечают авторы доклада, одна из причин таких аномалий — глобальное потепление.
Жаркие двухтысячные
По мнению американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), нынешнее лето станет самым жарким за всю историю наблюдений с вероятностью до 75 процентов. И уж точно войдет в первую пятерку.
Проанализировав среднемесячные температуры за сорок лет, ученые смоделировали около десяти тысяч возможных погодных сценариев на июнь, июль и август. Три четверти моделей предсказывают, что лето будет жарче, чем в 2016-м, считающимся рекордным.
© РИА Новости / NOAA /// Сравнение средней температуры первых трех месяцев 2020 года со значениями температуры пяти наиболее жарких лет за всю историю наблюдений. На графике видно, что нынешний январь был самым теплым, а февраль и март уступили только аналогичным месяцам 2016 года. Последний считается самым жарким за всю историю наблюдений
Похожие результаты получили специалисты из службы отслеживания климатических изменений Copernicus, финансируемой ЕС. Их модели показывают, что в июне, июле и августе большинство европейских стран столкнется с очень жаркой и засушливой погодой.
За последние 150 лет температура в Европе повысилась примерно на два градуса Цельсия — против 1,1 общемировых. А 11 из 12-ти самых горячих лет пришлись на начало XXI века. Причем наиболее жарким стал 2019 год. Однако 2020-й по средним значениям температуры, скорее всего, его превзойдет, полагают ученые.
Лето с огоньком
В России климат теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в в мире, отмечают специалисты Росгидромета. Поэтому уже к середине века средние годовые температуры воздуха значительно повысятся.
Минувшая зима в России, как и во многих странах мира, стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений. Снега было немного, он довольно рано сошел, а почвы промерзли не так глубоко, как обычно. Кроме того, в этом году выдался экстремально теплый март. Именно поэтому специалисты ожидают, что в некоторых регионах, в том числе в Москве и области, июнь, июль и август будут аномально жаркими — больше тридцати градусов днем.
В Научно-исследовательском институте проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций считают, что во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях могут загореться торфяники. Однако благодаря дождливому и холодному маю пожары будут не такими масштабными, как в 2010 году.