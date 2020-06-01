«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён до среды

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Введение «жёлтого» уровня связано с усилением ветра. «Период предупреждения — до 12:00 3 июня», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что в первую неделю лета в столице продолжатся дожди. Ожидается, что выпадет около 20−30% месячной нормы осадков.

На последней неделе мая в Подмосковье из-за обильных дождей подтопило около 120 приусадебных участков.