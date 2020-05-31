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Погода в Москве: МЧС вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве 

ТАСС и ещё 4 42 минуты назад
МЧС экстренно предупредило москвичей
Фото: РИА Новости
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве в течение воскресенья.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
В ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, во время грозы не находиться у водоемов, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
В пятницу и субботу Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Всего было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста. Дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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