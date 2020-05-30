Российский регион уходит под воду

Жилые дома в ряде населенных пунктов Подмосковья после дождей 29 мая затопило водой. Улицы превратились в реки: заливает местные ЖК, частные дома, магазины и автомобили. Под водой оказался даже мост. Люди публикуют в соцсетях видео, на кадрах видно, как они ходят по пояс в воде.

Жители обратились в МЧС , но спасатели заверили, что сделать ничего невозможно, нужно подождать, пока вода уйдет сама. Жители СНТ «Дубрава», к примеру, которых ранее цитировал телеканал «360», винят в ЧП близлежащий гольф-клуб. По их словам, «на гольф-полях есть пруды, и при обильных дождях идет сброс воды и подтопление территории».

Накануне подтопило, в частности, и поселок Нахабино , причем подобные «подтопления» здесь происходят регулярно, на протяжении последних десяти лет, рассказал Business FM местный житель, юрист Денис Кузьмин . Хоть власти считают «виноватыми» погодные аномалии, у Дениса своя версия ЧП.

— Вчера был дождь, очень сильный, начало топить уже с вечера. То есть ночью, если бы кто-то остался ночевать, наверно, по уровню первого этажа бы затопило процентов на тридцать. У людей больше их имущество пострадало, посадки — шесть участков, это было на старте. Сейчас можно говорить о 106 или еще больше участках, которые затопило таким образом. Машины в подтопление ушли на улице, которые совсем в низине, дома по окна уже ушли. Я думаю, что это эффект бутылочного горлышка. Где-то имеется сужение реки, я думаю, что это Новое Нахабино, там в трубу речку загнали, попала доска, бревно, все это сужает проход, как пробка, узкое место, и дальше все это разливается. МЧС приехали, постояли, говорят: «Спасать никого на лодках не надо», — развернулись и уехали.

— Что говорит администрация?

— По телефону в оперативную диспетчерскую позвонили, они сказали, что в курсе ситуации, и положили трубку. И губернатор, и местная администрации начали что-нибудь отвечать: «Мы решим, мы решим». Но все это с 2010 года, я тогда активно писал про это, но они говорили, что это просто атмосферные осадки. Они кому помогают? Карабкайтесь сами.

Стихия гуляла и в Москве — за сутки в столице выпало 60 миллиметров осадков, это порядка 120% месячной нормы. В столице были подтоплены улицы и тоннели, повалено более 50 деревьев, повреждены почти два десятка автомобилей, к счастью, никто не пострадал.

После рекордных «тропических» ливней на Москву и область обрушатся «арктические». Сегодня, 30 мая, при температуре + 26 градусов ожидаются сильные дожди, местами ливни, и гроза с порывами ветра до 20 метров в cекунду. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

В МЧС рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать возле них машины. Непогода сохранится и в воскресенье. В целом май в столице может побить рекорд 1821 года, когда за аналогичный период выпало 140 миллиметров осадков.

Ранее ураган пронесся по разным регионам России, в частности в Кузбассе и Новосибирске, вырывая деревня с корня и руша крыши домов. Есть жертвы и пострадавшие.