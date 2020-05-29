Конец весны порадует москвичей теплыми деньками, однако майские грозы слегка испортят впечатление. С началом июня, однако, столица попадет во власть антициклона, который принесет прохладу. Впрочем, она не будет идти в сравнение с летом прошлого года — температура днем будет в рамках климатических значений и, надев ветровку, жители столицы смогут свериться с графиком и смело отправиться на прогулку в парк.

Жаркое лето уже на пороге, однако конец мая немного подмочит настроение жителям столицы. В ближайшую неделю Москву атакуют несколько циклонов, из-за которых погода будет часто меняться, предупреждают метеорологи центра «Фобос»

В пятницу, 29 мая, в столичный регион устремится теплый и влажный средиземноморский воздух. Однако он принесет с собой грозы — местами даже сильные. При этом холоднее не станет, температура будет вполне соответствовать календарю.

Днем будет облачно, временами дожди. Температура +18…+20°С, по области +16…+21°С.

Ночью так и не удастся рассмотреть луну — небо будет затянуто, время от времени по-прежнему будет идти дождь. Минимальная температура +9…+11°С, по области +8…+13°С.

При этом атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм рт. ст.

В этот день отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов, ВОГ, в 1958 году.

Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека — они с каждым годом становились все серьезнее, а людей, страдавших из-за болезней органов ЖКТ, становилось все больше. Попасть в их число весьма неприятно, так что если чувствуете, что в период пребывания дома питались неправильно и начало покалывать или побаливать в животе, сейчас самое время взяться за себя и перейти на нежирное вареное мясо, протертые супы и вязкие овсяные каши (не возбраняется также записаться к гастроэнтерологу: гастроскопия — это лучше, чем мучиться из-за желудка).

В субботу, 30 мая, Москва окажется в теплой части уже балканского циклона. Грозовые облака покинут столичный регион, и жители столицы смогут насладиться долгожданным солнцем. Днем переменная облачность, местами возможен кратковременный небольшой дождь. Температура +23…+25°С, по области +21…+26°С. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура +12…+14°С, по области +11…+16°С.

Ежегодно 30 мая в Перу отмечается Национальный День картофеля — самого, казалось бы, незамысловатого овоща, блюда из которого есть практически во всех кухнях мира.

Однако в Перу этот овощ не просто любят, здесь к нему отношение особенное. Картофель считается в этой стране культурным наследием и национальной гордостью перуанцев — и его называют не иначе как «папа». Интересно, что в Перу разновидностей этого клубня насчитывается более 3 тысяч.

В последний день весны, в воскресенье, 31 мая, будет дождливо, однако температура снизится незначительно. Днем облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура +18…+20°С, по области +16…+21°С. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура +9…+11°С, по области +8…+13°С. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы, 754 мм рт. ст.

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот день для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с ним, и призывая государства проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме. Почему бы не ворваться в лето 2020 года без этой вредной привычки? Или хотя бы попробовать.

В понедельник, 1 июня, вновь не обойдется без дождей и похолодание усилится. Так что обещанного жаркого лета москвичам придется немного подождать. Днем переменная облачность, без осадков. Температура +15…+17°С, по области +13…+18°С.

Ночью температура опустится до +6…+8°С, по области +5…+10°С.

Традиционно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. Однако история умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

Во вторник, 2 июня на западной периферии антициклона на фоне небольшого повышения атмосферного давления и слабого северного ведущего потока Москву накроют облака, однако солнце иногда будет выглядывать. Температура +12…+17°С, по области +13…+18°С. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура +7…+9°С., по области +5…+10°С.

2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде, что заставляет вспомнить о протертых супах, на которых настаивают гастроэнтерологи. Впервые этот праздник отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Нам же предстоит отвернуться от оливье, презреть котлеты, отказаться от шоколадки — и почувствовать себя сильными и решительными.

В среду, 3 июня, на фоне повышения давления в тыловой части циклона погода будет преимущественно облачной с кратковременными дождями. Температура днем +13…+18°С, ночью +7…+12°С.

В четверг, 4 июня, через столицу и Подмосковье пройдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные послеполуденные дожди, местами с грозами. Днем облачно с прояснениями, Температура +18…+23°С, ночью +9…+14°С. Атмосферное давление ожидается выше нормы, 750 мм рт. ст.

В пятницу, 5 июня, погоду будет определять уже теплый антициклон. В столице и в Подмосковье будет преимущественно солнечно, в послеполуденные часы пройдут кратковременные ливни. Однако возможна и гроза. Температура днем порадует москвичей и жителей области — +20…+25°С, ночью 12…+17°С. Ветер переменный слабый 2-7 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды: по этому случаю предлагаем не выбрасывать пластиковые бутылки в общую мусорную корзину, а начать их копить, чтобы потом отвезти на пункт сбора. Пусть их переработают во что-то новое.