Москвичам посулили рекордные осадки

Рекордное количество осадков ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, весь день в столице будет облачно, дождь, местами сильный, вечером возможна гроза. Температура воздуха составит плюс 15-17 градусов.
Синоптик отметил, что за сутки в московском регионе может выпасть до 40 миллиметров осадков. Сейчас суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая был установлен в 1976 году — 39 миллиметров.
Синенков также посулил москвичам падение атмосферного давления до 747 миллиметров ртутного столба.
Управление МЧС России по Московской области в свою очередь предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в регионе. «29 мая 2020 года с 9 часов до 21 часа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.