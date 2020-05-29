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Погода в Москве: Москвичам посулили рекордные осадки 

Мослента и ещё 7 1 час назад
Москвичам посулили рекордные осадки
Фото: офья Сандурская / АГН «Москва»
Рекордное количество осадков ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, весь день в столице будет облачно, дождь, местами сильный, вечером возможна гроза. Температура воздуха составит плюс 15-17 градусов.
Синоптик отметил, что за сутки в московском регионе может выпасть до 40 миллиметров осадков. Сейчас суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая был установлен в 1976 году — 39 миллиметров.
Синенков также посулил москвичам падение атмосферного давления до 747 миллиметров ртутного столба.
Управление МЧС России по Московской области в свою очередь предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в регионе. «29 мая 2020 года с 9 часов до 21 часа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС
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