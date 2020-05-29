Москвичам посулили рекордные осадки

Рекордное количество осадков ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, весь день в столице будет облачно, дождь, местами сильный, вечером возможна гроза. Температура воздуха составит плюс 15-17 градусов.

Синоптик отметил, что за сутки в московском регионе может выпасть до 40 миллиметров осадков. Сейчас суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая был установлен в 1976 году — 39 миллиметров.

Синенков также посулил москвичам падение атмосферного давления до 747 миллиметров ртутного столба.