Мощный «Балканец»: на центральную Россию надвигается циклон

Четыре ведра на квадратный метр. Рекордное количество осадков обрушится сегодня на центральную Россию , передает «МИР 24».

Сильные ливни синоптики прогнозируют в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях. По данным центра «ФОБОС», циклон набрал силу над Балканами и Западным Причерноморьем и движется в сторону европейской территории России. Этот вихрь уже получил название «Балканец».

В Москве ливень начнется утром и будет продолжаться до вечера. За сутки на мегаполис может вылиться до 47 миллиметров осадков. Это месячная норма.

В выходные дни погода в столичном регионе будет неустойчивой, но теплой — до плюс 24. А вот в начале недели в Москве незначительно похолодает. Днем столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов.