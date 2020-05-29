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Погода в России: Мощный «Балканец»: на Европейскую Россию надвигается дождливый циклон 

Мир24 24 минуты назад
Мощный «Балканец»: на центральную Россию надвигается циклон
Фото: ТАСС
Четыре ведра на квадратный метр. Рекордное количество осадков обрушится сегодня на центральную Россию, передает «МИР 24».
Сильные ливни синоптики прогнозируют в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях. По данным центра «ФОБОС», циклон набрал силу над Балканами и Западным Причерноморьем и движется в сторону европейской территории России. Этот вихрь уже получил название «Балканец».
В Москве ливень начнется утром и будет продолжаться до вечера. За сутки на мегаполис может вылиться до 47 миллиметров осадков. Это месячная норма.
В выходные дни погода в столичном регионе будет неустойчивой, но теплой — до плюс 24. А вот в начале недели в Москве незначительно похолодает. Днем столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов.
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