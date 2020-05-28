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Погода в Европейской России: Россию ждет резкое похолодание 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Россиян предупредили о резком похолодании
Фото: РИА Новости
В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики", — сказал синоптик.
По его словам, заморозков не ожидается, однако температура упадет до 12-15 градусов. Такая погода, уточнил Вильфанд, продержится несколько дней.
Кроме того, резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области. Она будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, а в Новосибирской, Омской областях — на два градуса ниже нормы.
"Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25-26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10-15 градусов", — уточнил Вильфанд.
По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.
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Погода , Общество , Новости Сибири , Резкое похолодание , РИА Новости
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