Россиян предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 1 июня температура в Европейской России резко упадет на восемь-девять градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, до конца недели температура в Европейской России будет оставаться на уровне в 20-23 градуса, но в первый день лета резко похолодает.

«Изменчивость погоды впечатляет», — отметил Вильфанд.

Он объяснил, что похолодание будет связано с гребнем высокого давления, который находится на среднем уровне тропосферы. По восточной периферии этого гребня 1 июня начнет опускаться холодный воздух из Арктики. Заморозков не будет, но температура упадет до 12-15 градусов и останется на таком уровне в течение нескольких дней.

Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни температуры на четыре-шесть градусов ниже нормы установятся в Красноярском крае и Иркутской области, а в Новосибирской и Омской областях — на два градуса ниже нормы. В Якутии похолодает на 10-15 градусов.

Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.

Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.