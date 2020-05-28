Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лето только календарное: россиян предупредили о холодах с 1 июня 

Мария Иванова и ещё 23 15 минут назад
Россиян предупредили о резком похолодании
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 1 июня температура в Европейской России резко упадет на восемь-девять градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ученого, до конца недели температура в Европейской России будет оставаться на уровне в 20-23 градуса, но в первый день лета резко похолодает.
«Изменчивость погоды впечатляет», — отметил Вильфанд.
Он объяснил, что похолодание будет связано с гребнем высокого давления, который находится на среднем уровне тропосферы. По восточной периферии этого гребня 1 июня начнет опускаться холодный воздух из Арктики. Заморозков не будет, но температура упадет до 12-15 градусов и останется на таком уровне в течение нескольких дней.
Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни температуры на четыре-шесть градусов ниже нормы установятся в Красноярском крае и Иркутской области, а в Новосибирской и Омской областях — на два градуса ниже нормы. В Якутии похолодает на 10-15 градусов.
Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.
Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии 3
Погода , Общество , Новости Сибири , Резкое похолодание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
«Крым не ваш»
«Крым не ваш»
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Видео
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение