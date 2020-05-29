Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве после ливня затопило тоннель 

Мослента и ещё 13 41 минуту назад
В Москве на улице Народного ополчения после тропического ливня затопило тоннель. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в Telegram-канале «Подъем».
На кадрах видно, что проезжая часть полностью залита водой.
29 мая синоптики сообщили, что в столице ожидается рекордное количество осадков. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, за сутки в московском регионе может выпасть до 40 миллиметров дождя, что побьет абсолютный суточный максимум 1976 года, когда на Москву обрушилось 39 миллиметров осадков.
Непогода продлится до конца дня, москвичам обещают сильный ветер, ливень и град.
Департамент транспорта столицы призвал всех к осторожности и рекомендовал не парковать автомобили около шатких конструкций или под деревьями.
Мослента: последние новости
Москвичам пообещали апрельскую погоду в начале лета Москвичам пообещали апрельскую погоду в начале лета Москвичам посулили рекордные осадки Москвичам посулили рекордные осадки В Москве потеплеет В Москве потеплеет
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Пусть срежут свой жир»: Куклачев — о российских звездах
«Пусть срежут свой жир»: Куклачев — о российских звездах
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение