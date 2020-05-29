Москве на улице Народного ополчения после тропического ливня затопило тоннель. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, что проезжая часть полностью залита водой.

29 мая синоптики сообщили, что в столице ожидается рекордное количество осадков. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, за сутки в московском регионе может выпасть до 40 миллиметров дождя, что побьет абсолютный суточный максимум 1976 года, когда на Москву обрушилось 39 миллиметров осадков.

Непогода продлится до конца дня, москвичам обещают сильный ветер, ливень и град.

Департамент транспорта столицы призвал всех к осторожности и рекомендовал не парковать автомобили около шатких конструкций или под деревьями.