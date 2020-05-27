Синоптики дали прогноз на конец весны

В последние дни весны в центральной части России ожидается жаркая погода. Как отмечают метеорологи, суббота, 30 мая, может стать одним из самых тёплых дней с начала месяца. Однако в ночь на воскресенье регион пересечёт холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, как будет меняться погода в центральной части страны в последние весенние дни.

Преобладающая температура в ночь на 28 мая составит +3 … +8 °С на севере региона, на юге будет теплее на 4-5 °С.

«Ночь на четверг обойдётся преимущественно без осадков, местами возможно образование тумана», — отметила синоптик.

По словам Макаровой, погода начнёт значительно меняться в пятницу.

«В ночь на пятницу, с приближением тёплого атмосферного фронта, а затем и центральной части циклона, дожди начнутся более интенсивные. Будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 18 м/с. День пятницы, несмотря на дожди, будет тёплым», — отметила специалист в беседе с RT.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также подтвердила, что в конце рабочей недели столичный регион окажется во власти южного циклона.

«У нас будут кратковременные дожди, возможны грозы, при грозе в дневные часы порывы ветра могут достигать до 12-17 м/с. Ночь на 29 мая будет довольно тёплая, около +10 … +12 °С. Дневная температура, за счёт того, что у нас будет и много облаков и будут приниматься дожди, не превысит отметку +20°С», — рассказала Позднякова.

Однако, в субботу днём дожди постепенно ослабеют, возможно, они продлятся максимум до полудня. Затем столичный регион окажется в тёплом секторе циклона.

«Температура в городе повысится до +23 … +25°С, не исключено, что 30 число будет одним из самых тёплых дней с начала мая», — подчеркнула синоптик.

«Максимальная температура прогнозируется на уровне +18 … +25°С, и на юго-востоке даже до +30 … +31°С. Пока ещё у нас южные потоки преобладают над центром федерального округа, и поэтому происходит вынос с акватории Чёрного моря такого тёплого и влажного воздуха. Всё это определит такой характер погоды с дождями, с грозами, но в то же время тёплой погоды», — считает Марина Макарова.

Северо-восточный ветер, который будет отмечаться в северной части циклона, приведёт к распространению на территории ЦФО более прохладных воздушных масс, и температура начнёт понижаться. В воскресенье днём ожидается +14 … +20°С В понедельник сохранится северо-восточный ветер, который продолжит понижать температуру в первый день календарного лета.

«Ожидается понижение температуры, где-то +10 … +15°С на севере, и на юге порядка +15 … +20°С. Но тоже пройдут дожди, на севере они будут небольшие, на юге — умеренной интенсивности», — отметила Марина Макарова.

Татьяна Позднякова подтвердила, что в ночь на воскресенье регион пересечёт уже холодный атмосферный фронт, а температура воздуха сразу же понизится, что будет особенно ощутимо в дневные часы.

«То есть днём уже +14…+19°С. Если накануне, 30 мая, температура будет выше климатической нормы градуса на четыре, то уже 31 мая она местами станет вновь ниже климатической нормы», — прокомментировала Позднякова.

Кроме того, синоптик подчеркнула: «29 мая в течение суток и в ночь на 30 мая на Москву может выпасть 20-25 мм осадков. Это почти половина месячной нормы. Не исключено, что день 29 мая будет самым дождливым в текущем месяце».

Начало лета в Центральном регионе будет довольно прохладным, скажутся влияния другого атмосферного фронта и северного ветра. Но надолго холодная погода не задержится: по мнению синоптиков, к концу следующей недели температура воздуха в столичном регионе вновь повысится до +20°С в дневные часы.

Власти напоминают, что, несмотря на тёплую погоду, гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Важно соблюдать дистанцию в общественных местах и не забывать о мерах предосторожности, таких как: ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение личной гигиены.

Напомним, что в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам разрешат прогулки по специальному графику.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — уточнил Собянин.

Мэр подчеркнул, что если разрешить прогулки всем сразу, на улицах Москвы будет людно, «как на первомайской демонстрации».

Отметим, что эти меры вводятся с 1 июня.