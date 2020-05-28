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Погода в Москве: МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Фото: РИА Новости
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом южного циклона на территорию Москвы 29 мая с 9 часов до 21 часа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах пройдут грозы, выпадет град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Новости Кубани , Садоводство , МЧС , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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