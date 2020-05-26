России предсказали стихийные бедствия 

ВНИИ ГОЧС, как сообщал «Рамблер», — головная научная организация Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Некоторое время назад сотрудники института подготовили прогноз ЧС на лето 2020 года. Согласно ему, в Астраханской, Волгоградской и Нижегородской областях не исключено возникновение засухи.

В Сибири, европейской части страны и на юге Дальнего Востока возможен рост числа природных пожаров в июне-августе. В Тверской, Рязанской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях не исключено возникновение торфяных пожаров. В Сибири и средней полосе России возможно увеличение числа ураганов, смерчей и других опасных конвективных явлений.