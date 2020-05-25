Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео 

Екатеринбурге Свердловской области ураган разрушил детские площадки, крыши на парковке и строительные краны и попал на видео. Ролики публикуют издания Baza и Подъем в своих Telegram-каналах.

На размещенных кадрах видно, как местного жителя, находившегося во время урагана на улице, сбил сорванный с крыши парковки пластиковый лист. Мужчина отлетел в сторону, ударившись о столб, а лист продолжил «летать» по двору. Кроме того, ураган сломал строительный кран — он наклонился и упал — и деревянный городок на детской площадке. Постройка свалилась прямо в образовавшуюся лужу.

Из-за сильного урагана местный аэропорт «Кольцово» временно приостановил вылеты, уточняет «Подъем».

Ранее россиянам спрогнозировали жаркое лето, но с резкой изменчивостью климата, а также с переменным похолоданием, ливнями и сильным ветром. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в разных регионах климатические изменения и скачки температур будут сильно отличаться. «Будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, а также функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами», — заявил он. Уточняется, что «волны тепла» — это температура в течение пяти и более дней, которая превышает климатические нормы или, наоборот, становится намного меньше.