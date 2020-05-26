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В Москве начинается сезон летних ночей 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В столице начинается сезон летних ночей
Фото: РИА Новости
Сезон теплых летних ночей начинается в Москве в среду. Ночные температуры повысятся к концу недели до 13 градусов тепла, это свидетельствует о приходе лета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с ближайшей ночи температуры заметно повышаются. В ночь на среду температура 8-10 градусов. К концу недели, в ночь на пятницу, субботу, воскресенье она еще повысится, и будет в диапазоне 10-13. Это уже настоящая летняя погода", — сообщил он.
По словам Вильфанда, понятие "летняя погода" связано не столько с высокими температурами днем, сколько с теплыми ночами.
"Утром уже выходишь на улицу не с ощущением дрожи, а сразу попадаешь в температуру выше 15 градусов. В течение этой недели ночи уже летние", — отметил метеоролог.
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Погода , Новости Москвы , Прогноз погоды , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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