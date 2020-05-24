В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях

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В некоторых российских регионах уже наступила аномальная жара, сообщил "МК" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая погода несколько дней назад пришла за Урал.

"Температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов", — отметил он.

Вильфанд рассказал, что подобные показатели наблюдались и в более северных регионах, вплоть до Салехарда.

Он добавил, что на последней неделе мая эти аномалии будут выравниваться.