Аномальную жару в России опровергли

В ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС, сообщает НСН.

По данным специалистов, в умеренных широтах, включая Московский регион, дневные температуры могут достигать +30 градусов. В южных областях ожидается +35 и выше.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что до конца мая средние температуры отстают от стандартных показателей на несколько градусов, хотя уже с понедельника, 25 мая начнется потепление. Перестройка на летнюю погоду произойдет 28-29 мая.

"Июнь, по сегодняшним расчетам, будет теплым. Положительная аномалия совсем небольшая +1-+2 градуса от положенных многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.

В июле отклонение от нормы — максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит.

Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%", — считает метеоролог.

Евгений Тишковец считает, что жителей средней полосы России ждет комфортное лето.