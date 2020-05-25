Аномальную жару в России опровергли

В ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС, сообщает НСН.
По данным специалистов, в умеренных широтах, включая Московский регион, дневные температуры могут достигать +30 градусов. В южных областях ожидается +35 и выше.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что до конца мая средние температуры отстают от стандартных показателей на несколько градусов, хотя уже с понедельника, 25 мая начнется потепление. Перестройка на летнюю погоду произойдет 28-29 мая.
"Июнь, по сегодняшним расчетам, будет теплым. Положительная аномалия совсем небольшая +1-+2 градуса от положенных многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно-теплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно.
В июле отклонение от нормы — максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит.
Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%", — считает метеоролог.
Евгений Тишковец считает, что жителей средней полосы России ждет комфортное лето.
"Лето в средней полосе России выдастся довольно благополучным. Это умеренный, комфортный температурный режим. Это значит, что столбики термометров в ночные часы будут колебаться от +10 до +15 градусов, а днем — от +20 до +25 градусов тепла. Внутри этого периода, конечно, будут волны похолодания, связанные с циклонами и дождями, и зоны более теплой и солнечной погоды также будут периодически. В целом, судя по метеокартам, все будет хорошо!" — убежден эксперт.