Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете

По прогнозам синоптиков, лето 2020 года может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Экстремальная жара до +35 градусов ожидается в столичном регионе в июне и июле. С таким прогнозом выступили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — цитирует РИА новости сообщение ведомства.

Эксперты опасаются, что летний зной может способствовать росту количества природных пожаров на территории Дальнего Востока и Сибири, где также прогнозируется аномальное тепло. В Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях не исключены возгорания торфяников, предупредили в ведомстве.

Но есть в сложившейся ситуации и свои плюсы. Некоторые специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение коронавирусной инфекции из-за воздействия солнечных лучей и теплых температур. Также считается, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.