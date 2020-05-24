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Погода в России: россиян предупредили о жарком лете 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете
Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов
По прогнозам синоптиков, лето 2020 года может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
Экстремальная жара до +35 градусов ожидается в столичном регионе в июне и июле. С таким прогнозом выступили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — цитирует РИА новости сообщение ведомства.
Эксперты опасаются, что летний зной может способствовать росту количества природных пожаров на территории Дальнего Востока и Сибири, где также прогнозируется аномальное тепло. В Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях не исключены возгорания торфяников, предупредили в ведомстве.
Но есть в сложившейся ситуации и свои плюсы. Некоторые специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение коронавирусной инфекции из-за воздействия солнечных лучей и теплых температур. Также считается, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.
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Погода , Общество , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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