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Погода в России: Учёные назвали регионы с максимально жаркой температурой летом 

News.ru 27 минут назад
Катаклизмы и пожары:Что ждет россиян летом
Фото: Afrianto Silalahi/Xinhua/Global Look Press
Предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.
В мае-июле прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. Жара, в свою очередь, вызовет торфяные пожары.
"При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях", — цитирует сообщение РИА Новости.
Однако, в связи с тем, что май выдался холодным и дождливым, масштабы пожаров будут не такими угрожающими, как в 2010 году, делают оговорку учёные.
Ранее NEWS.ru сообщал, что летом 2020 года на Россию могут обрушиться смерчи и ураганы. На территории одних регионов страны возможна засуха, а в других, напротив, сильные ливни, заявил в разговоре с журналистами климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв.
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Погода , Катастрофы , Происшествия , Андрей Киселев , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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