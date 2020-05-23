Катаклизмы и пожары:Что ждет россиян летом

Предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.

В мае-июле прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. Жара, в свою очередь, вызовет торфяные пожары.

"При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях", — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако, в связи с тем, что май выдался холодным и дождливым, масштабы пожаров будут не такими угрожающими, как в 2010 году, делают оговорку учёные.