Когда в Москву вернется тепло

Теплая погода не вернется в центр европейской части России до конца нынешней недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Российской газете».

По его словам, в настоящее время на всей территории европейской части России наблюдается аномально холодная погода — на шесть градусов ниже климатической нормы. В течение ближайших дней характер погоды не изменится.

Тенденция к небольшому росту температуры воздуха начнется с воскресенья.

Например, в Москве в этот день температура может достичь +16 градусов, что ниже нормы на четыре градуса. В понедельник циклон, принесший холод, уйдет, атмосферное давление повысится, однако будет по-прежнему прохладно. Во вторник погода станет нормальной — температура превысит +20 градусов.