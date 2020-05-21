Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван срок возвращения тепла 

Артём Кульша и ещё 36 27 минут назад
Когда в Москву вернется тепло
Фото: РИА Новости
Теплая погода не вернется в центр европейской части России до конца нынешней недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Российской газете».
По его словам, в настоящее время на всей территории европейской части России наблюдается аномально холодная погода — на шесть градусов ниже климатической нормы. В течение ближайших дней характер погоды не изменится.
Тенденция к небольшому росту температуры воздуха начнется с воскресенья.
Например, в Москве в этот день температура может достичь +16 градусов, что ниже нормы на четыре градуса. В понедельник циклон, принесший холод, уйдет, атмосферное давление повысится, однако будет по-прежнему прохладно. Во вторник погода станет нормальной — температура превысит +20 градусов.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что погода в июне в России будет вполне благоприятной. Холоднее климатической нормы будет лишь в Приморском крае и на юге Сахалинской области.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Комментарии 8
Погода , Новости Москвы , Общество , Тепло вернется , Людмила Паршина , Роман Вильфанд , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение